الامارات | «الذكاء الاصطناعي» يوصي بخلق منظومة حيوية للشركات الرياضية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى ملتقى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية الوطنية ليومين بنادي ضباط الشرطة بدبي، بأهمية خلق منظومة حيوية للشركات الرياضية والشركات الناشئة والجامعات، بالإضافة إلى التركيز على رياضتين أو ثلاث في المرحلة الأولى لخلق المنظومة الحيوية التكنولوجية في القطاع الرياضي. وجاء ذلك في ختام الملتقى الذي شارك فيه نخبة من الأكاديميين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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