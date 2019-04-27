الامارات | إرجاء تحديد موعد سباق القفال بسبب الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء تحديد موعد سباق القفال بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، إرجاء تحديد موعد السباق الكبير الذي كان يفترض إعلانه أمس، وذلك نظراً لصعوبة الأحوال الجوية المتقلبة، وحالة البحر غير المستقرة. وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة علي بالحبالة، في تصريحات صحافية إنه من المنتظر تحديد الموعد الجديد في هذا الأسبوع. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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