الامارات | عجمان يبصم على بقاء دبا بالمركز الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يبصم على بقاء دبا بالمركز الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى دبا الفجيرة نكسة إضافية في سعيه للهروب من شبح الهبوط، بخسارته أمام ضيفه عجمان بثلاثية نظيفة، أمس، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي.

وازدادت أمور «النواخذة» تعقيداً بهذه الهزيمة، إذ تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير، بينما رفع البرتقالي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع وبفارق نقطتين عن بني ياس صاحب المركز السادس.

وجاءت أهداف عجمان الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق المغربي عادل هيرماش «57»، والسنغالي ثيام «76»، والنيجيري ستانلي، «84». ولم يقدم أصحاب الأرض ما يشفع لهم للفوز باللقاء، إذ ترك ساحة المباراة سهلة أمام عجمان، الذي انتهز الفرصة وسيطر على مجريات اللعب لكن محاولاته الهجومية دائماً ما كانت تنتهي على حدود الصندوق.

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لكن خطورة البرتقالي بدأت تظهر تدريجياً، خصوصاً في الربع الأخير من الشوط الأول حينما سنحت ضربة ثابتة له على حدود الصندوق، سددها حسن عبدالرحمن بمهارة عالية لتتخطى الكرة الحائط البشري، وينوب القائم عن الحارس في التصدي للعبة «31».

وأضاع النيجيري ستانلي أغرب فرص اللقاء، حينما توقع خطأ المدافع حميد ربيع الذي أعاد كرة قصيرة إلى الحارس عبدالله سلطان لينفرد بالمرمى، لكنه سدد أخيراً بمحاذاة القائم «40».

ورغم محاولات مدرب دبا تنشيط خطوطه في الشوط الثاني بإشراك حميد الماس على حساب المغربي ادريس فتوحي، إلا أن الفريق الضيف نجح في إدراك هدف التقدم عن طريق عادل هيرماش، الذي استغل متابعة جيدة للعبة محمد سبيل التي سددها في اتجاه المرمى، ليودعها داخل الشباك وهو خالٍ من الرقابة.

وعاد ثيام وسجل هدف أجمل أهدافه مع البرتقالي من مجهود فردي مميز، إذ تلاعب بدفاع دبا وسجل بطريقة جميلة على يمين الحارس. وحسم ستانلي الأمور لمصلحة فريقه بإضافة الهدف الثالث من ضربة ثابتة على حدود الصندوق أودعها بمهارة على يمين الحارس.