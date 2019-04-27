شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يفوز على صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الوداد المغربى فوزا صعبا على ملعبه بهدفين لهدف على ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى الأبطال الأفريقى لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه المجمع الرياضى الأمير مولاى عبدالله.

Advertisements

وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 26 عن طريق صلاح الدين السعيدى لكن تعادل صن داونز عن طريق انيللى نجونجا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف الفوز عن طريق بديع اووك في الدقيقة 47.

وبذلك يكفى صن داونز الفوز بهدف نظيف على ملعبه الأسبوع المقبل ليتأهل للمباراة النهائية بينما يكفى الوداد التعادل للتأهل.