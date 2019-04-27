الارشيف / اخبار الرياضه

الوداد المغربي يفوز على صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يفوز على صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الوداد المغربى فوزا صعبا على ملعبه بهدفين لهدف على ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى الأبطال الأفريقى لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه المجمع الرياضى الأمير مولاى عبدالله.

Advertisements

وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 26 عن طريق صلاح الدين السعيدى لكن تعادل صن داونز عن طريق انيللى نجونجا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف الفوز عن طريق بديع اووك في الدقيقة 47.

وبذلك يكفى صن داونز الفوز بهدف نظيف على ملعبه الأسبوع المقبل ليتأهل للمباراة النهائية بينما يكفى الوداد التعادل للتأهل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد المغربي يفوز على صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا