شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة: غياب محمد صلاح عن التشكيلة المثالية دعاية سيئة للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبوتريكة، عن حزنه لغياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى غيابه عن التشكيلة المثالية لـ«بريميرليج» عن الموسم الحالي.

وقال أبوتريكة، عقب الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وهدرسفيلد: «كيف لا يتواجد محمد صلاح في تشكيل الأفضل وضمن المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا؟».

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وأضاف: «تلك دعاية سيئة للدوري الإنجليزي. يقارنون صلاح بما قدمه الموسم الماضي، وهذا خطأ، عليك مقارنته بنفسه وباللاعبين الآخرين».

وواصل «موسم صلاح الماضي كان استثنائيا والموسم الحالي يقدم أداءً جيدا جدا وصنع 21 هدفا وصنع 8 أهداف، فكيف لا يتواجد في تشكيل الأفضل وكيف لا ينافس على أفضل لاعب في إنجلترا؟»، وكرر «هذه دعاية سيئة للدوري الإنجليزي».

واكتسح ليفربول فريق هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-صفر ليواصل ضغطه على مانشستر سيتي في صراع محتدم بينهما على لقب الدوري، في مباراة سجل فيها محترفنا المصري محمد صلاح هدفين وصنع آخر واعتلى صدارة هدافي الدوري.