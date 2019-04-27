شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية محمد صلاح في هدرسفيلد تقوده لتحقيق أرقام مميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق هدرسفيلد تاون، بخماسية نظيفه، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، كان نصيب الدولي المصري محمد صلاح منها هدفين حقق بهما عدة أرقام مميزة؛ فقد بات صلاح على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 21 هدفا، وخلفه زميله ساديو ماني برصيد 20، وبعدهما سيرجيو أجويرو وبيير إيمريك أوباميانج الذين سجل كل منهم 19 هدفا.

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وتخطى صلاح اللاعبين روجر هانت وسام رايبولد اللذين سجل كل منهما 68 هدفا في أول 100 مباراة مع ليفربول وهو أعلى عدد من الأهداف يبلغه لاعب في أول 100 مباراة له مع النادي، إلا أن صلاح بهدفيه اليوم سجل 69 هدفا.

ويشارك صلاح في المباراة رقم 100 مع ليفربول وكان رصيده 67 هدفا قبل أن يضيف هدفين في مباراة اليوم أمام هدرسفيلد.

وبات صلاح أيضا ثالث لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفا في موسمين متتاليين بعد لويس سواريز (موسم 2012-2013 وموسم 2013-2014) وروبي فاولر (موسم 1994-1995 وموسم 1995-1996).