شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة اعتلاء محمد صلاح صدارة الهدافين.. ليفربول يكتسح هدرسفيلد بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه هدرسفيلد تاون، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
بدأت أحداث الشوط الاول سريعًا، ففي الثانية 16 فقط أخطأ مدافع فريق هدرسفيلد في الخروج بالكرة من منطقة الجزاء، ووصلت إلى محمد صلاح الذي هيأها لنابي كيتا محرزًا الهدف الأول من صناعة محمد صلاح.
بعد الهدف استمر ضغط ليفربول وفي الدقيقة 23، وصلت عرضية روبيرتسون إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي حولها رأسية رائعة في المرمى، ليحرز الهدف 19 له في سباق هدافي الدوري.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع تسلم النجم المصري محمد صلاح بينية داخل منطقة الجزاء، أودعها المرمى لحظة خروج الحارس محرزًا الهدف الثالث لفريقه، والهدف رقم 20 في الدوري ليعتلي صدارة جدول ترتيب الهدافين، وخلفه زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والجابوني بيير أوباميانج هداف أرسنال، برصيد 19 هدفا لكل منهم.
وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 66 أحرز ماني الهدف الرابع لفريقه والثاني له برأسية رائعة، ليتساوى مع محمد صلاح في صدارة الترتيب.
إلا أن محمد صلاح استطاع القبض على الصدارة بتسجيل الهدف الخامس لفريقه والثاني له، بعدما حول عرضية روبيرتسون في المرمى، ليتصدر ترتيب الهدافين بـ21 هدفا، يليه ماني بـ20 وبعدهما أجويرو وأوباميانج برصيد 19 هدفا.
بتلك النتيجة يتصدر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 89 ولعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند النقطة 14 في المركز الأخير.
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