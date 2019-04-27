شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بنسبة 99%... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه بنسبة 99% سيتم تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
طالب مرتضى منصور خلال جلسة له مع اللاعبين الذى إذاعة برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور بالفوز على النجم الساحلى فى ذهاب نصف بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب برج العرب".
أضاف رئيس الزمالك أنه وافق على طلب جروس المدير الفنى بزيادة عدد الجماهير البيضاء فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي.
تابع مرتضى منصور: "لاعبو الزمالك الأفضل فى مصر ولا بد من الابتعاد عن التوتر الذى يتسبب فى إهدار الفرص وبالجهد والعرق تأتى البطولات".
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