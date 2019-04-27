شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أحمد فتحى كسر الملعب وما حصلوش حاجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى قام بتكسير الملعب خلال مباراة المارد الأحمر وبيراميدز ولم يحدث له شئ.

كان رئيس نادى الزمالك قد وفع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على اللاعبين بعد الاعتداء على المصور الصحفى خلال مباراة الفريق الأبيض وبيراميدز والتى انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد.

طالب مرتضى منصور فى فيديو جلسته مع اللاعبين الذى أذاعه برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور بالفوز على النجم الساحلي فى ذهاب نصف بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب برج العرب".