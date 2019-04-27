شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: إيهاب جلال باع "الماتش" للأهلى وأرفض نغمة الدورى ضاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدى باع مباراته الماضية أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

أضاف مرتضى منصور فى فيديو جلسته مع اللاعبين الذى أذاعة برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "واضح أنه إيهاب باع المبارة ولكن فى النهاية شئ لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة الدوري ضاع".

وعلق رئيس الزمالك على خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدف دون رد قائلا: "اللاعبين لم يكونوا جيدين".