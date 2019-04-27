شكرا لقرائتكم حسام حسن يقود مران سموحة بعد عودته من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، لقيادة تدريبات الفريق السكندرى، بعد انتهائه ن تجديد إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة. Advertisements ويستعد فريق سموحة لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 30 من الشهر الجارى على ملعب المكس بمدينة الإسكندرية. ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة .

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