الصراع في الدوري الإنجليزي يصل إلى أعلى مستوياته

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جدة - بواسطة طلال الحمود - جهزت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نسختين لكأس "البريمير ليغ" تحمل اسم مانشستر سيتي وأخرى لليفربول، وذلك في ظل احتدام المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الجاري.

وتمتد المنافسة في الدوري الإنجليزي أيضا من المركز الثالث إلى السادس من أجل المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

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ويمتلك توتنهام سبعين نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة، علما بأن تشيلسي سيواجه مانشستر يونايتد "صاحب المركز السادس" في الجولة المقبلة، وفي حال خسارة تشيلسي سيهدي المركز إلى أرسنال الذي يطمح للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن النسخة الحالية

وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .. يتأهل الفريقان المتوجان بالمسابقتين القاريتين تلقائيا إلى دوري الأبطال بالموسم التالي بغض النظر عن مركزهما في الترتيب النهائي لدوري بلادهما ،لكن هذا لا يعني احتمال وجود ستة فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل، فالحد الأقصى هو خمسة أندية فقط بحسب "يويفا".

وإذا احتل نادٍ إنجليزي أحد المراكز الأربعة الأولى في "البريميرليغ"، وفاز إما ببطولة دوري أبطال أوروبا مثل توتنهام أو الدوري الأوروبي مثل تشيلسي أو أرسنال .. فلن يتم تخصيص مكان إضافي لإنجلترا في دوري الأبطال .. ولكن سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة الحادية عشرة في تصنيف الاتحاد الأوروبي .