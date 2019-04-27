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إيقاف نيمار ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة أنه أوقف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة" عقب احتساب ركلة جزاء حاسمة للمنافس مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

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وقال توماس توخيل مدرب سان جيرمان إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف ملمحا إلى ضرورة عدم معاقبته.

وكان نيمار عاد مؤخرا إلى المشاركة مع فريقه عقب ثلاثة أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.

وتأهل سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.

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