ديبالا يكشف ردة فعله بعد تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو

اسماء السيد - كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رد فعله بعد علمه بحسم إدارة نادي السيدة العجوز في حسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.

وقال ديبالا في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "حياة اللاعب دائمًا متقلبة، في يوم يصفونك بالأفضل واليوم التالي أنت الأسوأ وهذا يحدث لجميع اللاعبين حتى الأعظم في العالم مثل رونالدو ليونيل ميسي".

وأضاف "حينما عُرض عليّ ارتداء الرقم 10 في يوفنتوس فكرت في الأمر وكان من الصعب الرفض فهذا تشريف كبير وأيضًا مسؤولية عظيمة يجب أن أبرهن على أحقيتي به".

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وتطرق ديبالا للحديث عن تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، وقال: "لم أتوقع حدوث الأمر وكنت أرى أنّها مجرد شائعات للصحف، لقد كان أمرًا رائعًا وجوده معنا".

واختتم: "رونالدو رياضي عظيم ونتعلم منه الكثير كما أنّه شخص رائع ويجيد المزاح ويمتلك شخصية مذهلة".

جدير بالذكر أن رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، سجل 19 هدفا للفريق الإيطالي، في حين سجل ديبالا 5 أهداف.

