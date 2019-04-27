أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي

إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي

حرصت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك اليوم الجمعة على التوافد على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والنجم الساحلي.

"هيما" يستمر فى الغياب عن مران الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلى حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

أحداد يكتفى بتدريبات تأهيلية فى الزمالك قبل موقعة النجم

خضع المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، وذلك فى محاولات لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تحوم شكوك حول فرص لحاقه بالمباراة.

ناصر ماهر يعود لحسابات لاسارتي أمام الطلائع

يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الإسكندرية ببطولة الدوري الممتاز.

جلسة خاصة بين لاسارتي وآزارو في الأهلى.. إعرف السبب قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق لإيجاد حل لأزمة الفرص المُهدرة التى يُعاني منها اللاعب بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. Advertisements

أحمد فتحى يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام طلائع الجيش اقترب أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلى من قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز. شريف إكرامى يبدأ المشاركة فى تدريبات الأهلى تدريجياً غداً يبدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، غدا السبت المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من غدٍ السبت.

اتحاد الكرة : مشاركة الفرق فى البطولة العربية الموسم المقبل بالاختيار

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة الأندية فى البطولة العربية الموسم المقبل تكون بالاختيار من قبل الاتحاد العربي وليس بترتيب الفرق فى جدول الدورى.

30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن 30 يونيو هو آخر موعد لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.