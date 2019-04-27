شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وحيد يحصل على 3 فضيات فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت منذ قليل منافسات وزن 73 كجم من البطولة الافريقية لرفع الاثفال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاع الرباع الالتونسي كريم بن هنية بالفوز ب3 ميداليات ذهبية بعد ان استطاع رفع 152 كجم في الخطف و 186 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع باجمالي 338 كجم.

وياتي البطل المصري مصطفي ابراهيم في المركز الثاني بعد ان استطاع رفع 145 كجم في الخطف و 185 كجم في الكلين، ليحصل علي اجمالي 330 كجم.

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وحل الرباع الليبي مراج توبال في المركز الثالث بعد ان استطاع رفع 141 كجم في الخطف وميدالية للمجموع 307 كجم.

كما حصل الجزائري نافع سيرياك علي الميدالية البرونزية في الكلين بعد ان رفع 167 كجم.