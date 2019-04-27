صور.. رنيم الوليلى تتوج ببطولة الجونة للاسكواش للنسخة الثانية على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعية وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، وذلك عقب تغلبها على نوران جوهر لاعبة دجلة والمصنفة السابعة عالميا في المباراة النهائية. وفازت الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11 / 8، 11 / 7، 10-12، 11 / 6. وحافظت نيم الوليلى على اللقب الذي تحمله عن النسخة الماضية من البطولة لتوسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي مع منافستها نور الشربيني وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش. Advertisements

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