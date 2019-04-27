حسام حسن يقود تدريبات سموحة عقب العودة من الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة التدريبات اليوم الجمعة عقب العودة من دولة الإمارات لتجديد الإقامة وذلك ضمن استعدادت الفريق السكندرى لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويستعد فريق الجونة لملاقة نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 30 من الشهر الجارى على ملعب المكس بمدينة الاسكندرية . ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة .

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