شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لأمم إفريقيا.. وزير الرياضة في زيارة تفقدية لاستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة لإستاد الإسماعيلية، تفقد خلالها مداخل ومخارج الاستاد وأرضية الملعب، وجميع المنشآت والمرافق الملحقة.

يأتي هذا في إطار إستعدادات مصر لإستضافة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم ٣٢، والتي تقام خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو المقبل.

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وقد التقى وزير الرياضة بأعضاء اللجنة المنظمة لمجموعة الاسماعيلية، حيث تعرف على آخر الاستعدادات التي تتم خلال الفترة الحالية، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر.

وفي سياق متصل إجتمع الدكتور أشرف صبحي بكل من الدكتور إبراهيم فارس والمهندس سيد عبدالنعيم عضوي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، حيث إستمع لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه نادي الاسماعيلي، مؤكدا أن الوزارة دائما تساند كافة الأندية الشعبية والجماهيرية، مشيرا الي أن نادي الإسماعيلي هو أحد أهم الأقطاب الرياضية في مصر وجزء أصيل من تاريخ مصر الكروي.