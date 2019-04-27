شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم علي فرج والوليلي بعد التتويج ببطولة الجونة بحضور محافظ البحر الأحمر ومنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصد ثنائي اسكواش وادي دجلة علي فرج المصنف الأول عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الاولى على لقب بطولة الجونة الدولية والتي تصنف بفئة البلاتينيوم وهي أعلى فئة ببكولات الاتحاد الدولي، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

وفاز علي فرج على منافسه كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فيما فازت الوليلي على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر المصنفة السابعة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأعرب عمرو منسي عن سعادته بنجاح تنظيم النسخة الثامنة من البطولة الدولية، التي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات على مستوى العالم في لعبة الاسكواش.

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