7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ناصر ماهر يعود لحسابات لاسارتي أمام الطلائع إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي حرصت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك اليوم الجمعة على التوافد على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والنجم الساحلي. ناصر ماهر يعود لحسابات لاسارتي أمام الطلائع يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الإسكندرية ببطولة الدوري الممتاز. Advertisements أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة الأندية فى البطولة العربية الموسم المقبل تكون بالاختيار من قبل الاتحاد العربي وليس بترتيب الفرق فى جدول الدورى. 30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن 30 يونيو هو آخر موعد لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.

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