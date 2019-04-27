شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية إلى نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى نيجيريا بالفوز على صاحب الأرض والجمهور فى قبل النهائى بنتبجة2 /0 . Advertisements و كان منتخب السيدات تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على المغرب فى دور الربع نهائى بنفس النتيجة ليضمن التأهل إلى بطولة العالم فى المانيا . يضم منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية الثنائى، دعاء الغباشى و فريدة العسقلانى، حيث يلتقى فى النهائى غدا مع موريشيوس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.