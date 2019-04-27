ملخص نتيجة ليفربول وهيدرسفيلد اليوم 5-0 .. اهداف صلاح الرائعة وليفربول تقفز بفريقه في صدارة ترتيب...

فاز ليفربول اليوم على ضيفه هيدرسفيلد في المرحلة السادسة والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي بخمسة أهداف دون رد على ملعب أنفليد رود، في المباراة التي شهدت ـتألق محمد صلاح وساديو ماني، وبهذا الفوز يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة متفوقاً على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، إلا أن الأخير تنتظره مواجهة حاسمة في نفس الجولة أمام بييرنلي مساء الأحد.

وجاءت أهداف ليفربول أمام هيدرسفيلد اليوم لتؤكد المستوى العالي الذي وصل إليه لاعبو الفريق قبيل جولات الحسم، حيث تقدم نابي كيتا مع بداية الشوط الأول، قبل أن ييضيف ساديو ماني الهدف الثاني، ثم صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني يسجل ماني وصلاح هدفان أخريين لتصبح النتيجة النهائية فوز الليفر بخماسية نظيفة.