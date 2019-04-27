ملخص نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد 5-0 .. اهداف صلاح وماني تقود الريدز لصدارة البريميرليغ

سجل ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه هيدرسفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، وينتظر مفاجأة من بيرنلي أمام مانشستر سيتي.

سجل أهداف ليفربول في مرمى هيدرسفيلد النجم المصري محمد صلاح هدفين، ساديو ماني هدفين، نابي كيتا، ويأتي هذا الفوز العريض قبيل أيام من موقعة الفريق الحاسمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الأربعاء القادم.

ملخص مباراة ليفربول وهيدرسفيلد