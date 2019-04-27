ملخص نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد 5-0 .. اهداف صلاح وماني تقود الريدز لصدارة البريميرليغ

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سجل ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه هيدرسفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، وينتظر مفاجأة من بيرنلي أمام مانشستر سيتي.
سجل أهداف ليفربول في مرمى هيدرسفيلد النجم المصري محمد صلاح هدفين، ساديو ماني هدفين، نابي كيتا، ويأتي هذا الفوز العريض قبيل أيام من موقعة الفريق الحاسمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الأربعاء القادم.
ملخص مباراة ليفربول وهيدرسفيلد
- بدأت منذ قليل مباراة ليفربول وهدرسفيلد والنتيجة لا تزال تعادل سلبي على أرضية الميدان.
- تمكن ليفربول من تسجيل أولى اهداف المواجهة عن طريق نابي كيتا لتصبح النتيجة 1-0.
- ساديو ماني يحرز الهدف الثاني رأسية رائعة في شباك هدرسفيلد.
- أحرز محمد صلاح ثالث اهداف ليفربول في شباك الخصم ليرفع رصيده إلى 20 هدف بصدارة ترتيب الهدافين.
- أطلق حكم الساحة صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وهدرسفيلد.
- ليفربول وهدرسفيلد تاون الشوط الثاني، بدأ الشوط الثاني من مباراة ليفربول وهدرسفيلد والنتيجة تشير إلى تقدم اصحاب الارض بثلاثية مقابل لا شئ.
- الضيوف تحاول تسجيل هدف تقليص الفارق ولكن لم ينجح اللاعبين في ذلك حتى الان.
- انتهت المباراة بنتيجة 5-0.