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نتيجة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة وخماسية مذهلة لليفر

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ترقب الجميع مباراة وهدرسفيلد تاون في الأسبوع السادس والثلاثون  في بعد أن أستطاع مانشستر سيتي الحصول على الصداره مرة أخري  الآن بعد مباراته أمام مانشستر يونايتد  وتخطى مانشستر سيتي ليفربول الآن لكن ينتظر ليفربول مباراته اليوم ومحاولته التغلب على هدرسفيلد تاون للحصول على الثلاث نقاط التي تعيدها للصدارة مرة أخري، وبالطبع يتلهف الكثيرون للعديد من الأهداف بقدم الهداف العالمي محمد صلاح فقد يضعه ذلك أكثر فأكثر في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه قرابة العشرون هدف إلى الآن في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

انتهت مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون في الاسبوع السادس والثلاثون من الدوري الإنجليزي وقد استطاع ليفربول أداء مباراة أكثر من رائعة حيث فاز بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد تاون أستطاع فيها اللاعب محمد صلاح أن يحرز هدفان رائعان يتصدر بهما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدد أهداف 21 هدف إلى الآن وأيضا استطاع ساديو مانى أن يحرز هدفان ليكون ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الى الآن.

استطاع ليفربول بتلك النتيجة أن يعود لصدارة الدوري الإنجليزي مرة أخري بعدد نقاط 91 نقطة متفوقا على خصمة مانشستر سيتي بشكل مؤقت بعد إحرازها 89 نقطة بعد آخر مبارياتها ضد المان يونايتد.

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