ليفربول يفوز بخماسية على هدرسفيلد وماني وصلاح يُسجلان في المباراة

تنطلق اليوم مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وهدرسفيلد تاون، وتُعد هذه المباراة سهلة للغاية بالنسبة لفريق الريدز بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، وقد هبط وهدرسفيلد رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد وقوعه في المركز الأخير من ترتيب البريميرليج.
تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات على beIN SPORTS HD 2، ويُعلق عليها خليل البلوشي، وتُعلب المباراة على ملعب الأنفيلد بحضور جماهيري كبير لمساندة الفريق.
نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد
تحرص جماهير الريدز على مساندة الفريق خاصة بعد أن زادت المنافسة بين ليفربول والسيتي في الدوري الإنجليزي حيث يتبقى ثلاث جولات في الدوري والفارق نقطة واحدة بين الأول والثاني، ومن الجدير بالذكر أن كلوب أعلن أنه لن يقوم بإجراء تغييرات في التشكيل في المباراة، كما علق على فوز صلاح بجائزته الأخيرة في نيويورك وتمنى تواجده معه.
- الدقيقة 1: الهدف الأول للريدز عن طريق نابي كيتا بعد تمريرة من الفرعون المصري محمد صلاح لتدخل الكرة الشباك مُعلنة عن تقدم الريدز
- الدقيقة 12: ليفربول يحصل على خطأ لصالح لاعبه لوفرين بعد سقوطه في منطقة الجزاء بعد تدخل والتحام في كرة طائرة.
- الهدف الثاني لماني في الدقيقة 23 من عمر المباراة بعد عرضية خطيرة من الجانب الأيسر للريدز ليُقابلها بالرأس في منصف المرمى.
- الدقيقة 38: ليفربول يفرض حصار على منطقة وسط ملعب هدرسفيلد ويحاول إحراز الهدف الثالث له في اللقاء.
- الدقيقة 45: الهدف الثالث للريدز بقدم صلاح بعد تمريرة وتصويبة من أعلى حارس المرمى تدخل إلى المرمى مباشرة ليُصبح هداف الدوري.
- الشوط الثاني يبدأ الآن
- الدقيقة 64: الهدف الثاني لماني والرابع للريدز في شباك هدرسفيلد من رأسية وماني وصلاح يشتركون في صدارة الهدافين
- الهدف الخامس للريدز والثاني لصلاح يُحلق به لصدارة هدافي البريميرليج والنتيجة تُصبح 5-0.
- الريدز يفوز على هدرسفيلد بخماسية