ليفربول يفوز بخماسية على هدرسفيلد وماني وصلاح يُسجلان في المباراة

تنطلق اليوم مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول وهدرسفيلد تاون، وتُعد هذه المباراة سهلة للغاية بالنسبة لفريق الريدز بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، وقد هبط وهدرسفيلد رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد وقوعه في المركز الأخير من ترتيب البريميرليج.

تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات على beIN SPORTS HD 2، ويُعلق عليها خليل البلوشي، وتُعلب المباراة على ملعب الأنفيلد بحضور جماهيري كبير لمساندة الفريق.

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد

تحرص جماهير الريدز على مساندة الفريق خاصة بعد أن زادت المنافسة بين ليفربول والسيتي في الدوري الإنجليزي حيث يتبقى ثلاث جولات في الدوري والفارق نقطة واحدة بين الأول والثاني، ومن الجدير بالذكر أن كلوب أعلن أنه لن يقوم بإجراء تغييرات في التشكيل في المباراة، كما علق على فوز صلاح بجائزته الأخيرة في نيويورك وتمنى تواجده معه.