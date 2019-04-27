صلاح يتصدر قائمة الهدافين: نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم وليفربول للصدراة مؤقتا مجددا

اقتربت مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز من نهايتها حيث لم يتبقى سوى ثلاث جولات فقط على النهاية واعلان الفريق البطل والفائز باللقب وفي ظل هذا يفتتح ليفربول اليوم الجولة السادسة والثلاثين بمباراة مع هيديرسفيلد تاون الأخير في الترتيب في مباراة مختلفة الهدف حيث يسعى ليفربول لمزاحمة السيتي على الصدارة بينما فقد الضيف أى فرصة للتواجد في الدوري.

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة حيث سيُنقل اللقاء عبر قناة beIN Sport 2HD بتعليق خليل البلوشي ويسبقه استديو تحليلي خاص بالمواجهة، ويهدف ليفربول الفوز اليوم لاستعادة الصدارة في انتظار مباراة السيتي السبت حيث من الممكن أن يحقق بيرنلي المفاجأة ويسدي أكبر خدمة للريدز

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء على أرضية ملعب الأنفيلد وأجواء رائعة وبداية توافد الجماهير لمقاعدها المخصصة ومواجهة مرتقبة من الممكن أن تكون في صالح صلاح للانفراد بصدارة الهدافين.

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دخول الفريقين لأرض الملعب وجماهير الريدز تنشد الغناء الخاص بالفريق والآن انطلاق ضربة البداية للمباراة المنتظرة بين الفريقين

الدقيقة 1: غير ممكن بداية أكثر من رائعة الهدف الأول لليفربول في الثانية 16 وأسرع هدف للريدز هذا الموسم يسجله نابي كيتا

الدقيقة 19: بعد رأسية فان دايك التي علت المرمى ضغط ليفربول الآن لاحراز الثاني وطولية من فينالدوم والتغطية الدفاعية حاضرة

الدقيقة 22: ليفربول يتقدم بالثاني الآن، رأسية ماني تحول عرضية روبترسون لهدف جميل وماني يعادل رقم صلاح ب 19 هدف

الدقيقة 40: ليفربول ما يزال متقدم بهدفين نظيفين وفي طريقه لاحراز الهدف الثالث

في الوقت المحتسبب بدل من الضائع صلا يستلم ويسدد لوب ويحرز الهدف الثالث ونهاية الشوط الاول بثلاثية نظيفة.

الدقيقة 60: ليفربول يتقدم بثلاثة أهداف وهدف ملغي آخر على ستورديج بداعي التسلل والريدز يحاول تسجيل الهدف الرابع

الدقيقة 66: ماني يوقع على الهدف الرابع لفريقه والثاني له في هذا اللقاء عبر رأسية رائعة وصدارة الهدافين بين صلاح وماني

الدقيقة 83: عرضية من روبتسون وصلاح لا يتوانى ويسجل الخامس للريدز والثاني له وينفرد بصدارة الهدافين برصيد 21 هدف

نهاية المباراة بفوز ليفربول بخماسية نظيفة

ليفربول وهدرسفيلد اليوم

وكانت مباراة ليفربول السابقة شهدت حدثا تناولته جميع وسائل الاعلام حين طلب محمد صلاح تسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها ولكن أصر ميلنر على تسديدها، ودافع كلوب عن هذا الامر موضحا أن ميلنر مميز في التسديد بنجاح بينما صلاح مازال يتحسن وأكد أن صلاح يستحق التواجد في التشكيلة المثالية للبريميرليج.

وتحدث كلوب عن مباراة الديربي موضحا أنه كان يعلم ذلك فاليونايتد لم يكن سيجاري آداء السيتي وتحدث أن الفريق سيحاول الفوز في الثلاث مباريات القادمة منتظرا تعثر السيتي واذا لم يفز الريدز باللقب فلن يحزنوا.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكساندر أرنولد، لوفرين، فيرجيل فان دايك، روبيرتسون نابي كيتا، جيني فينالدوم، جوردان هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني، دانييل ستوريدج. وشهدت مقاعد البدلاء مفاجئة مدوية بعودة تشامبرلين