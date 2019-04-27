ليفربول يفوز بخماسية نظيفة على هدرسفيلد وصلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج

اشتعلت المنافسة بين ليفربول والسيتي على الصدارة في الثلاث جولات الأخيرة من البريميرليج، وقد علق الريدز الأمل على اليونايتد لإيقاف تقدم السيتي لكن استطاع السيتي الفوز في المباراة بهدفين نظيفين رغم محاولات اليونايتد في الفوز، وكذلك تعلقت آمال الريدز مرة أخرى بالمباريات الثلاثة القادمة.

يلتقي ليفربول مع هيديرسفيلد في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد في الجولة 36 من البريميرليج، وتُذاع مباراة الريدز على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق خليل البلوشي، ويُشارك صلاح في المباراة خاصة بعد إشادة كلوب على أدائه في المباريات السابقة.

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد

قد علق كلوب على فوز السيتي على اليونايتد فقد أكد على أن اليونايتد قدم مباراة جيدة لكنه لم يكن مُوفق واستطاع السيتي تحقيق الفوز، ويطمح كلوب في أن تستقبل شباك السيتي أهداف في المباريات القادمة ويخسر ليستطيع الليفر الفوز بالبطولة خاصة أن المنافسة قوية بين الفريقين.