نتيجة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد و فوز كبير للريدز و هدفين لمحمد صلاح

نتيجة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم الجمعة 26-4-2019، فى اطار الجولة السادسة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، فريق ليفربول فى المركز الثانى فى جدول الدورى الانجليزى حيث يبلغ رصيده 88 خلف مانشستر سيتى الذى استطاع الفوز على مانشستر يونايتد 2/0 فى المباراة المؤجلة بينهما، و أصبح رصيده الآن 89 نقطة متصدرا الدورى حتى اشعار آخر، و ليس أمام ليفربول الان سوف الفوز فى الثلاث مباريات القادمة، و انتظار أى اخفاق للسيتى فى مبارياته القادمة، بينما فريق هيديرسفيلد تاون فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة و تأكد هبوطه رسمياً، المباراة سوف تقام على ملعب الانفيلد.

موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد

مباراة ليفربول وهيديرسفيلد سوف تقام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 26 ايريل 2019 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية و العراق و الكويت، الحادية عشر بتوقيت الامارات ،و سلطنة عمان

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد

مباراة ليفربول وهيديرسفيلد على ملعب الانفيلد، و ستذاع اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 2، سوف يعلق على مباراة ليفربول وهيديرسفيلد خليل البلوشي و تم اختيار الإنجليزي، كيفين فريند لاداراة مباراة ليفربول اليوم، محمد صلاح فى صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً و يتساوى مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.

تشكيل ليفربول فى واجهة هدرسفيلد

اختار المدير الفنى لفريق ليفربول كلوب التشكيل الأتى لمباراته ضد هدرسفيلد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

الهجوم: صلاح، ستوريدج، ساديو ماني

موقع ليفربول أكد أنه فى حالة مشاركة محمد صلاح اليوم في المباراة بين ليفربول وهيديرسفيلد ستكون المباراة رقم 100 له في مسيرته مع الفريق منذ انضمامه له في عام 2017 قادما من روما.

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لقاء الدور الأول بين ليفربول وهيديرسفيلد أقيم على ملعب غالفارم وإنتهت المباراةبفوز فريق ليفربول بهدف واحد مقابل لا شيء.

الان استديو تحليلى يتواجد به نجم الاهلى السابق محمد ابو تريكة

الفريقان الان فى ارض الملعب يصطفون

بدأت الشوط الاول و هدف فى أول دقيقة

بعد مرور أربع دقائق من الشوط الاول هجوم مكثف من ليفربول و النتيجة حتى الان 1/0 لصالح ليفربول أحرز الهدف نابى كيتا

د 12 من الشوط الاول مزال فريق ليفربول متقدم حتى الان بهدف

سيطرة كاملة من فريق ليفربول على مجريات المباراة و لا تزال النتيجة هى تقدم ليفربول 1/0

استطاع ساديو مانى احراز الهدف الثانى لفريق ليفربول

انتهى الشوط الاول من المباراة بثلاثة أهداف نظيفة أحرز صلاح الهدف الثالث

بدأت أحداث الشوط الثانى من مباراة ليفربول و الذى يتقدم بثلاثة اهداف نظيفة

الشوط الثانى فى الدقيقة 53 التقدم مازال لصالح فريق ليفربول بثلاثية نظيفة

انتهت المباراة بفوز ليفربول بخمسة أهداف نظيفة منهم هدفين لصلاح، و هدفين لساديو مانى و هدف لكيتا