الآن: نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم في الدوري الانجليزي وثنائية صلاح تمنحه صدارة الهدافين

يلتقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة فريق ليفربول مع ضيفه هدرسفيلد تاون في لقاء الجولة 36 من البريميرليج حيث يسعى ليفربول لمطاردة المتصدر حاليا مانشستر سيتي والذي قد هزم اليونايتد يوم الأربعاء الماضي في مباراة الديربي التي كان يعقد الكثير من جماهير الريدز آمال على نتيجتها ونوفر رابط البث المباشر ليفربول

مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم

وبفوز ليفربول اليوم يستعيد الصدارة مؤقتا قبل مباراة السيتي وبيرنلي حيث لم يتبقى لكل فريق سوى 3 مواجهات تتضمن مواجهة اليوم واذا انتهت جميعها بفوز المتصارعين على المركز الأول فسيكون اللقب من نصيب حامله السيتي، وستكون تلك المباراة الأخيرة للريدز قبل الذهاب لبرشلونة لمباراة نصف نهائي دوري الأبطال

مباراة ليفربول وهدرسفيلد

وينتظر صلاح اليوم اقناص الفرصة للعودة لصدارة الهدافين والانفراد بها في هذا الموسم حين يلاقي متذيل جدول الترتيب والذي تلقى 27 خسارة في 35 مباراة ويلعب بدون ضغوط بعد تأكد هبوطه، وبينما يستهدف صلاح هذا فان ساديو ماني يستهدف أيضا التهديف للمنافسة على هداف الدوري وجائزة أحسن لاعب التي تم ترشيحه لها.

نتيجة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مؤكدا أنه كان يشعر بنتيجة الديربي بين اليونايتد والسيتي وأن لا يتعجب من فوز السيتزن باللقاء فرفقاء بوجبا لن يستطيعوا مجاراة السيتي، قد حاولوا ولكن الحظ لم يحالفهم في بعض اللحظات.

ويتحدث البعض حول أحقية كلا الفريقين ليفربول والسيتي بلقب الدوري هذا العام فالفريقين قد قدما آداءا مميزا هذا الموسم ويخشى مشجعي الريدز أن يكون موسما بلا ألقاب بعد أمال الفوز بالدوري وبلقب دوري الأبطال.