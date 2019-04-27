اليوم الجديد
يتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدافي البريميرليج بـ20 هدفًا، وذلك بعد إحرازه هدفًا رائعًا في شباك هدرسفليد، في المباراة المقامة حالياً في الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا، يحتل بها صدارة الهدفين بالدوري الإنجليزي.
ويسعى صلاح للتسجيل أكثر من هدف خلال «مئويته» مع الليفر، للانفراد والابتعاد بصدارة هدافي البريميرليج، بتخطي زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني،...
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يعتلي صدارة الهدافين بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.