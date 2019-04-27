صلاح يعتلي صدارة الهدافين بالبريميرليج

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يتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدافي البريميرليج بـ20 هدفًا، وذلك بعد إحرازه هدفًا رائعًا في شباك هدرسفليد، في المباراة المقامة حالياً في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا، يحتل بها صدارة الهدفين بالدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح للتسجيل أكثر من هدف خلال «مئويته» مع الليفر، للانفراد والابتعاد بصدارة هدافي البريميرليج، بتخطي زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني،...