باليمنى محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري ويسجل الخامس في هدرسفيلد ..فيديو

عمرو ابوبكر

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، من تسجيل الهدف الخامس في شباك منافسه هدرسفيلد، في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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