رياضة | سواريز يوضح موقفه من الاحتفال أمام ليفربول في حال تسجيل أهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يوضح موقفه من الاحتفال أمام ليفربول في حال تسجيل أهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، أنه سيحتفل حال تسجيل هدفًا في مرمى فريقه السابق ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر "سواريز" في تصريحات لصحيفة "ميرور": " بالتأكيد ممتن لفريق ليفربول الذي ساعدني كثيرًا على التطور في مسيرتي الاحترافية، ولكني لن أتردد في الاحتفال إذا تمكنت من هز شباك الريدز في دوري الأبطال".

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وأضاف: "عندما أكون في الملعب لن يكون هناك أي مجال للصداقات، ولن أفكر في اللحظات الجميلة التي عشتها مع الريدز".

وأكمل تصريحاته: " أنا أدافع الآن عن ألوان فريق برشلونة بكل فخر في أي مكان في العالم".