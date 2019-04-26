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رياضة | سواريز يوضح موقفه من الاحتفال أمام ليفربول في حال تسجيل أهداف

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أكد لويس سواريز، مهاجم نادي ، أنه سيحتفل حال تسجيل هدفًا في مرمى فريقه السابق ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي .

 

وذكر "سواريز" في تصريحات لصحيفة "ميرور": " بالتأكيد ممتن لفريق ليفربول الذي ساعدني كثيرًا على التطور في مسيرتي الاحترافية، ولكني لن أتردد في الاحتفال إذا تمكنت من هز شباك الريدز في دوري الأبطال".

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وأضاف: "عندما أكون في الملعب لن يكون هناك أي مجال للصداقات، ولن أفكر في اللحظات الجميلة التي عشتها مع الريدز".

 

وأكمل تصريحاته: " أنا أدافع الآن عن ألوان فريق برشلونة بكل فخر في أي مكان في العالم".

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