رياضة | ميلان يبدأ اتصالاته مع خليفة جاتوزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يبدأ اتصالاته مع خليفة جاتوزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي إيه سي ميلان الإيطالي اتصالاته مع ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، لقيادة الروسونيري خلفًا للمدرب الحالي جينارو جاتوزو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت ميدياست" فإن الميلان قد اتصل خلال الساعات الماضية بالمدرب الإيطالي لمعرفة ما إذا كان مهتماً بتولي مسؤولية الفريق خلال الموسم المقبل.

وجاء ذلك قبل الهزيمة التي تعرض لها ميلان على يد لاتسيو في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا الليلة الماضية ، والتي تعتبر ضربة جديدة للمدرب جينارو جاتوزو.