رياضة | بعد صراع كبار أوروبا عليه.. باريس يحدد سعر نجمه الكبير

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صار الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البلجيكي توماس مونييه، قريب للغاية من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، فإن مونييه الذي ينتهي عقده في 2020 سيرحل في نهاية الموسم الحالي عن الفريق، لأن مدربه الألماني توماس توخيل غير مقتنع به.

واصبح باريس سان جيرمان على إستعداد لبيع مونييه مقابل 30 مليون يورو، بدلاً من رحيله بالمجان في 2020، وسيكون هذا المبلغ جيداً بالنسبة إلى الشؤون المالية للنادي الباريسي.

وتهدف عدة أندية للحصول على خدمات توماس مونييه صاحب الـ27 عاماً، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون، وكذلك الأندية الصينية، وبعض الأندية في الشرق الأوسط.