رياضة | نيمار يفجر مفاجأة حول هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفجر مفاجأة حول هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يشعر بإستياء كبير وذلك بسبب كم الإنتقادات الكبيرة التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تم توجيهها إليه خلال فترة تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وفي مقابلة صحفية أدلى بها اللاعب مع قناة " فوكس سبورتس " التلفزيونية الرياضية أكد ان الإنتقادات التي تعرض لها كانت مبالغ فيها للغاية وأكثر شيء يؤلمه وجود بعض اللاعبين القدامى والأساطير يقومون بإنتقاده على الرغم من أنهم لعبوا بطريقة أسوأ مني.

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وتطرق نيمار في المقابلة الصحفية عن هوية اللاعب الذي يرغب في اللعب بجواره في خط الهجوم حيث وقع إختياره على البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وبرر بذلك أن أسلوب لعبه مشابه لي ويمكننا تكوين ثنائي رائع.

وحول رحيله عن البلوجرانا صوب باريس سان جيرمان أكد أنه إتجه للبحث عن خوض تحديات وصعوبات جديدة على الرغم من أنه يحب برشلونة إلى الآن ويتحدث مع زملائه بصفة يومية ومستمرة لكنه شعر أنه قد حان الوقت المناسب للرحيل عن الكامب نو.

وأنهى حديثه عن إشتهاره بالسقوط والمبالغة في إدعاء الإصابات أثناء المباريات أنه تعرض بالفعل للإصابة ودائماً ما يحاول أن ينهض سريعاً لمساعدة الفريق لكن الجميع ينتقدني فور السقوط ويطالبونني باللعب على الرغم من أنهم لا يعلمون أن الإصابة قد حدثت بالفعل.