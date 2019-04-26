رياضة | أول تعليق لرنيم الوليلي بعد الفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرنيم الوليلي بعد الفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا عن سعادتها بالفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على منافستها المصرية نوران جوهر. لاعبة أندية وادي دجلة.

وأشارت الوليلي إلى أن هدفها الآن هو الحفاظ على قمة التصنيف العالمي، مشددة على قوة نوران جوهر، وأنها كانت تتمنى الفوز بالبطولة أمام نوران بكامل قوتها ولكن المنافس كان يعاني من الإصابة.

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وشددت رنيم على أنها خاضت مواجهات قوية على مدار البطولة حتى وصلت ألى المباراة النهائية والحفاظ على اللقب الغالي.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.