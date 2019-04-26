رياضة | إنتر ميلان يصدم يوفنتوس ويرفض ضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم يوفنتوس ويرفض ضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي بصورة نهائية، رفض إنقاذ نظيره يوفنتوس، من فخ كبير كان سيقع به الأخير في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن اليوفي عرض على إنتر ميلان، التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم البيانكونيري، والمعار إلى تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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ولكن جاء الراد برفض جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر والمسؤول السابق في يوفنتوس، ذلك العرض الذي تقدم به السيدة العجوز، لضم هيجواين.

ومن الجدير بالذكر انه يسعى يوفنتوس إلى التخلص من هيجواين، الذي من غير المرجح استمراره مع تشيلسي، حيث لا يريد النادي الإيطالي دفع راتبه الضخم (9 ملايين يورو).

وكان اليوفي يريد استغلال توتر علاقة إنتر ميلان ومهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشأن التجديد، ومنح النيراتزوري اختيار جديد في الخط الأمامي.