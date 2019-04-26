رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول الكاسح على هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول الكاسح على هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره هيدرسفيلد تاون برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق، محمد صلاح "هدفين"، وساديو ماني "هدفين"، ونابي كيتا "هدف".

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعدف فوز ليفربول على هيدرسفيلد اليوم:-

1- ليفربول .. 91 نقطة

2- مان سيتي .. 89 نقطة

3- توتنهام .. 70 نقطة

4- تشيلسي .. 67 نقطة

5- أرسنال .. 66 نقطة

6- مانشستر يونايتد .. 64 نقطة

7- وولفرهامبتون .. 51 نقطة

8- واتفورد .. 50 نقطة

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9- إيفرتون .. 49 نقطة

10 - ليستر سيتي .. 48 نقطة

11- وست هام .. 43 نقطة

12- كريستال بالاس .. 42 نقطة

13- نيوكاسل .. 41 نقطة

14- بورنموث .. 41 نقطة

15- بيرنلي .. 40 نقطة

16- ساوثهامبتون .. 37 نقطة

17- برايتون .. 34 نقطة

18- كارديف سيتي .. 31 نقطة

19- فولهام .. 23 نقطة

20- هيدرسفيلد .. 14 نقطة