رياضة | الوداد يحقق فوزا مقلقا على صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يحقق فوزا مقلقا على صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الوداد البيضاوي المغربي الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل صلاح الدين سعيدي الهدف الأول للفريق المغربي في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل انيلي ناجونكا التعادل في الدقيقة 44، واحرز بادي الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني.

يذكر أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي قد أطاح بالنادي الأهلي في الدور ربع النهائي، بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-1.