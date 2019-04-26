رياضة | ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد ثنائية صلاح في هيدرسفيلد تاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد ثنائية صلاح في هيدرسفيلد تاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي المصري محمد صلاح في قياده فريقه ليفربول للفوز على هيدرسفيلد تاون بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين رفع بهما رصيده من الأهداف إلى الرقم 21 فيما إرتقى ساديو ماني إلى وصافة ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفاً بعد أن سجل هدفين هو الآخر فيما وقع الغيني نابي كيتا على هدف فريقه الأول.

وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد ثنائية صلاح وماني على النحو التالي :-

محمد صلاح 21 هدف

ساديو ماني 20 هدف

سيرجيو أجويرو 19 هدف

بيير إيميريك أوباميانج 19 هدف

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رحيم سترلينج 17 هدف

هاري كين 17 هدف

إيدين هازارد 16 هدف

جيمي فاردي 16 هدف

ريتشارلسون دي أندرادي 13 هدف

غيلفي سيغوردسون 13 هدف

بول بوجبا 13 هدف

السكندر لاكازيت 13 هدف