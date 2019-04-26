رياضة | باريس سان جيرمان يحسم التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحسم التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أتم اتفاقه مع الإسباني آندير هيريرا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، للعب لصالحه في الصيف المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع المانيو.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن نادي أتلتيك بلباو الإسباني قد دخل في المفاوضات مع نجمه السابق اليوم الجمعة، إلا أنه جاء متأخرًا، بعدما حسم النادي الباريسي اتفاقه مع هيريرا.

ومن الجدير بالذكر أنه يحق لهيريرا الرحيل عن مانشستر يونايتد مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي تعاقده مع مانشستر في شهر يونيو من عام 2019.

ووافق هيريرا على كل الشروط الخاصة بالتعاقد مع باريس سان جيرمان، ومن المقرر ان يكون العقد المتوقع للاعب سيمتد بين أربع وخمس سنوات مقبلة.