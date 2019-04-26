انت الان تتابع ماني يواصل مطاردة صلاح في صدارة هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
سجل ساديو ماني، الهدف الرابع لفريق ليفربول، والثاني له خلال مواجهة هدرسفيلد، التي تقام حاليًا على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعب السنغالي استقبل كرة عرضية، برأسة قوية في شباك الضيوف، ليشارك الدولي المصري محمد صلاح، في صدارة هدافي بطولة البريميرليج، برصيد 20 هدفًا لكلًا منهما، بفارق هدف عن الجابوني بير إيمريك أوباميانج لاعب فريق آرسنال والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. ا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين
1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا.
2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا
3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا
4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا.
ا.
5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا.
6- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا.
7- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا.
8- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 16 هدفًا.
9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا.
10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا.
11- ريشار ليسون لاعب إيفرتون برصيد 13 هدفًا.
12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يواصل مطاردة صلاح في صدارة هدافي البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.