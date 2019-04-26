انت الان تتابع ماني يواصل مطاردة صلاح في صدارة هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

سجل ساديو ماني، الهدف الرابع لفريق ليفربول، والثاني له خلال مواجهة هدرسفيلد، التي تقام حاليًا على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعب السنغالي استقبل كرة عرضية، برأسة قوية في شباك الضيوف، ليشارك الدولي المصري محمد صلاح، في صدارة هدافي بطولة البريميرليج، برصيد 20 هدفًا لكلًا منهما، بفارق هدف عن الجابوني بير إيمريك أوباميانج لاعب فريق آرسنال والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. ا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين