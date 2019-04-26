انت الان تتابع على طريقة صن داونز.. التعاون يضرب الهلال بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
في مفاجأة من العيار الثقيل، أطاح فريق التعاون نظيره الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليتأهل التعاون إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في البطولة منذ موسم 1989-1990، ويضرب موعدًا مع الاتحاد أو النصر اللذين يلتقيان غدًا السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الدور ذاته.
التعاون سيطر على مجريات الأمور، وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق ساندرو مانويل، الذي سدد كرة قوية في الشباك الهلالية، وبعد مرور دقيقتين أضاف عبد الفتاح آدم، الهدف الثاني، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة مباشرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 65، سجل سيدريك
وفي الدقيقة 65، سجل سيدريك أميسي، الهدف الثالث للتعاون، بعد جملة فنية رائعة، انتهت بتسديدة لسيدريك في الشباك، قبل أن يعزز ليندر تاوامبا، تقدم فريقه بهدف رابع، واختتم نبيل الزبيدي الخماسية التاريخية، في الدقيقة 80، بعدما استقبل عرضية برأسه في الشباك، لينتهي اللقاء بخماسية نظيفة، للتعاون.
الهلال تلقى نتيجة قاسية، لأول مرة منذ الثالث والعشرين من مايو عام 2004، عندما سقط أمام الأهلي، بخمسة أهداف لهدف، في مواجهة الدوري.
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