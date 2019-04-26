صلاح يخطف صدارة هدافي «البريميرليج» بهدف في هدرسفيلد

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
محمد صلاح
خطف محمد صلاح، صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف الثالث لفريق ليفربول، في شباك هدرسفيلد، بعدما استقبل كرة طولية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وانفرد بمرمى الضيوف، وسجل من أعلى حارس مرمى هيدرسفيلد، ليعزز تقدم الريدز، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 20 هدفًا، منفردًا بصدارة هدافين البريميرليج، ويصبح اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول الذي يحرز 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين بعد روبي فاولر ولويس سواريز. كما شهد اللقاء إحراز السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في اللقاء وهدفه الـ19 في سباق الهدافين
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 2- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين لاعب
1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا.
2- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا.
3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا
4- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا.
5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا.
6- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا.
7- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا.
8- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 16 هدفًا.
9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا.
10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا.
11- ريشار ليسون لاعب إيفرتون برصيد 13 هدفًا.
12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.
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