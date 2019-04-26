انت الان تتابع صلاح يخطف صدارة هدافي «البريميرليج» بهدف في هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

محمد صلاح

خطف محمد صلاح، صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف الثالث لفريق ليفربول، في شباك هدرسفيلد، بعدما استقبل كرة طولية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وانفرد بمرمى الضيوف، وسجل من أعلى حارس مرمى هيدرسفيلد، ليعزز تقدم الريدز، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 20 هدفًا، منفردًا بصدارة هدافين البريميرليج، ويصبح اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول الذي يحرز 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين بعد روبي فاولر ولويس سواريز. كما شهد اللقاء إحراز السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في اللقاء وهدفه الـ19 في سباق الهدافين

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 2- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 19 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين لاعب