انت الان تتابع صدمة جديدة.. إيقاف نيمار 3 مباريات أوروبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
نيمار
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن توقيع عقوبة على نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بسبب إهانته حكم لقاء فريق العاصمة أمام نظيره مانشستر يونايتد، والذي أقيم على ملعب «بارك دي برينس» في إياب الدور الستة عشر، ببطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف، جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الأوروبي أكد من خلاله إيقاف اللاعب 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وأوضح البيان أن الإيقاف جاء بسبب صورة نشرها النجم البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".
وكتب نيمار عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليويفا اختار 4 أشخاص لا يعرفون شيئا عن كرة القدم لمراجعة قرار تقنية الفيديو بالتصوير البطيء.. لمسة اليد تلك لا توجد ببساطة.. لمسة يد واليدين خلف الظهر؟". وودع باريس سان جيرمان البطولة بعد تلك المباراة، رغم تحقيقه الفوز في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت
وودع باريس سان جيرمان البطولة بعد تلك المباراة، رغم تحقيقه الفوز في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا بهدفين نظيفين، وفشل في الحفاظ على الفوز في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، وخسر بثلاثة أهداف لهدف.
وخرج باريس سان جيرمان من دور الستة عشر، للمرة الثالثة على التوالي، حيث ودع البطولة عام 2017 أمام برشلونة و2018 أمام ريال مدريد من نفس الدور.
وعاد نيمار للمشاركة مع باريس، في المباريات قبل أيام أمام موناكو في مباراة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، بعد غيابه عن المشاركة، منذ 23 يناير الماضي.
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