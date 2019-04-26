المدير الفني للتعاون: احترامنا للهلال وراء فوزنا بخماسية #الهلال_التعاون

جدة - عمرو شويل علق بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، على هزيمة الهلال بخماسية، قائلا إن السر هو احترام المنافس وتنفيذ اللاعبين للخطة المناسبة السبب في الوصول للنهائي.

وفاز التعاون على الهلال بخماسية نظيفة اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأشار إلى أن الانتصار على حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره ترجمة للعمل الجيد الذي قام به الفريق في الفترة الماضية.

وقال :”المباراة عبارة عن قصة قصيرة وهي احترامنا للمنافس ووضعنا لخطة مناسبة للفوز عليه”.