الان تتابع جماهير الهلال تطالب باستقالة رئيس النادي والمدرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دشنت جماهير الهلال “هاشتاج” تحت عنوان “إقالة بن فيصل وزوران مطلب”، بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة.
وطالب أنصار الهلال محمد بن فيصل رئيس النادي بالتقدم باستقالته وإقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد خروج الفريق من البطولة العربية وكأس الملك خلال 10 أيام.
وأصبح الهاشتاج ضمن الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” في السعودية، إذ عبرت جماهير الفريق عن غضبها الشديد بعد الهزيمة المؤلمة.
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