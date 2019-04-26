بسبب “الشتائم”.. إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا

جدة - عمرو شويل أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي “نيمار” 3 مباريات بسبب “الشتائم” التي وجهها لحكم مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-3) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وكان نيمار الذي تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت في باريس في 6 مارس وغاب عنها بسبب الإصابة، فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم بسبب احتساب ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر”، أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان خسر صفر-2 ذهابا في مانشستر.

ووصف نيمار قرار الحكم منح ركلة جزاء ليونايتد بـ “العار”. وعلق على تقنية الفيديو في التحكيم بالقول “لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون…”، معتبرا أن “لمسة اليد ليست موجودة”، ومتسائلا بسخرية “كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟، قبل أن يطلق عبارة نابية.