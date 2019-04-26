شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال الأزمة بين «سولشاير» و«بوجبا» فى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن أزمة تدور فى الأفق خلال الفترة الحالية بين أولى سولشاير، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مانشستر يونايتد، والفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، والذى اقترب على إثرها من الرحيل عن قلعة «أولد ترافورد»، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن المدرب النرويجى فقد السيطرة على بوجبا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن النجم الفرنسى يرفض الانصياع لتعليمات سولشاير خلال المباريات، لاسيما خلال مواجهة مانشستر سيتى، حيث لم ينفذ اللاعب التعليمات التى منحها له المدرب فى الملعب على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا أخبر زملاءه فى الفريق بأن اليونايتد لم يتقدم خطوة واحدة منذ رحيله عن الفريق إلى يوفنتوس منذ سبع سنوات، كما أكد لهم أن سولشاير ليس هو الرجل المناسب ليكون المدير الفنى للشياطين الحمر لأنه لا يستطيع إدارة المباريات بشكل جيد ولن ينجح فى إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وأضافت أن رايولا، وكيل أعمال اللاعب، ألغى اجتماعًا مع إدارة اليونايتد الأسبوع الماضى، بسبب تصميم بوجبا على الرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم الجارى، مما يجعل زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، سعيدًا نظرًا لرغبته فى الحصول على خدمات النجم الفرنسى فى الميركاتو الصيفى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سولشاير بعدما وقع على عقد دائم مع مانشستر يونايتد يحاول ممارسة سلطته داخل غرفة خلع الملابس وينفعل بشدة على اللاعبين، خاصة بعد الهزيمتين فى الدورى الإنجليزى مؤخرًا والخروج من دورى أبطال أوروبا أمام برشلونة من دور ربع النهائى.

وأكدت الصحيفة أن بوجبا لديه شخصية قوية أكثر من مدربه وله اليد العليا فى السيطرة على اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، مما أغضب سولشاير الذى يريد رحيله عن قلعة «أولد ترافورد».

ويشعر سولشاير بغضب شديد مع هبوط يونايتد للمركز السادس ويبدو أنه من المتوقع أن لا يستطيع التأهل إلى دورى أبطال أوروبا، وهو الأمر الذى يُعجل برحيل بوجبا عن الفريق والذى رفض التكتيك الذى أدار به مدربه مواجهة مانشستر سيتى.

على جانب آخر، تعرض الإسبانى دى خيا لحملة انتقادات عنيفة من جانب جماهير مانشستر يونايتد بسبب استقباله أهدافا سهلة أمام أرسنال وبرشلونة وإيفرتون ومانشستر سيتى، الأمر الذى أدى إلى وجود مطالبات برحيله عن الشياطين الحمر فى نهاية الموسم الجارى.

ويسعى سولشاير إلى دعم دى خيا خلال الفترة الحالية، حيث يحاول الحفاظ على تركيزه فى الوقت الحالى ويرفض رحيله على الإطلاق، ويرى النرويجى أنه مستقبل الشياطين الحمر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة دى خيا فى الحصول على راتب 500 ألف جنيه إسترلينى فى الأسبوع من أجل تجديد تعاقده مع اليونايتد، بعدما تلقى عرضًا من ريال مدريد للانتقال إليه فى الميركاتو الصيفى المقبل.